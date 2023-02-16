Damian Suarez kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Damian Suarez Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Damian Suarez adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Damian Suarez Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Damian Suarez 27 Nisan 1988 tarihinde Montevideo şehrinde doğmuştur. 1,73 m boyundadır. Uruguay,İspanya uyrukludur.Gerçek adı da Damián Nicolás Suárez Suárez şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Damian Suarez Defans - Sağ Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini GBG Global Business Group yapmaktadır. Damian Suarez, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Getafe futbol takımında oynamaktadır. Getafe takımına 8 Temmuz 2015 tarihinde katılmıştır. Damian Suarez'nin Getafe ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Damian Suarez Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Damian Suarez isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 1.50 milyon euro'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 4.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

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Damian Suarez Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Damian Suarez futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2006 yılında Defensor

1 Temmuz 2011 yılında Sporting Gijón

25 Temmuz 2012 yılında Elche CF

8 Temmuz 2015 yılında Getafe

Damian Suarez Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Damian Suarez şuan Getafe takımında oynamakta ve 22 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Damian Suarez Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Defensor Sporting (-2006)

Uruguay takımında 13 numaralı formasıyla 28 Ocak 2022 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 7 maçta 0 gol atmıştır.

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