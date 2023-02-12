Damian Toledo kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Damian Toledo Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Damian Toledo adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Damian Toledo Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Damian Toledo 12 Şubat 1983 tarihinde San Miguel de Tucumán şehrinde doğmuştur. 1,79 m boyundadır. Aslen Arjantin uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Damián Ezequiel Toledo şeklindedir.

Haberin Devamı

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Damian Toledo Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Damian Toledo, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Club Atlético San Telmo futbol takımında oynamaktadır. Club Atlético San Telmo takımına 8 Temmuz 2018 tarihinde katılmıştır. Damian Toledo'nin Club Atlético San Telmo ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Damian Toledo Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Damian Toledo isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 25 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 275 Bin € kadar çıkmıştır.

Haberin Devamı

Damian Toledo Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Damian Toledo futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2003 yılında Banfield

22 Haziran 2006 yılında Rafaela

1 Temmuz 2007 yılında Tiro Federal

17 Temmuz 2008 yılında Instituto AC

30 Temmuz 2009 yılında Ferro

19 Haziran 2010 yılında Chacarita Jrs

13 Temmuz 2012 yılında Ind. Rivadavia

8 Temmuz 2013 yılında Patronato

25 Haziran 2014 yılında CD Morón

8 Temmuz 2018 yılında CA San Telmo

Damian Toledo Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Damian Toledo şuan Club Atlético San Telmo takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.