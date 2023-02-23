Damian Tront kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Damian Tront Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Damian Tront adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Damian Tront Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Damian Tront 27 Ekim 1994 tarihinde doğmuştur. 1,73 m boyundadır. Polonya uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Damian Tront Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini SSM Agency yapmaktadır. Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Miedz Legnica futbol takımında oynamaktadır. Miedz Legnica takımına 11 Ağustos 2020 tarihinde katılmıştır. Damian Tront'nin Miedz Legnica ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Damian Tront Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Damian Tront isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 100 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 350 Bin € kadar çıkmıştır.

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Damian Tront Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Damian Tront futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Şubat 2013 yılında GKS Jastrzebie

4 Temmuz 2015 yılında Nadwislan Gora

4 Ocak 2016 yılında GKS Jastrzebie

11 Ağustos 2020 yılında Miedz Legnica

Damian Tront Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Damian Tront şuan Miedz Legnica takımında oynamakta ve 20 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

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