Damian Warchol kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Damian Warchol Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Damian Warchol adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Damian Warchol Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Damian Warchol 19 Temmuz 1995 tarihinde Łódź şehrinde doğmuştur. 1,83 m boyundadır. Polonya uyrukludur.Gerçek adı da Damian Warchoł şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Damian Warchol Orta saha - On Numara mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini box2box Football Agency yapmaktadır. Damian Warchol, Hem sağ ayağını hem de sol ayağını kullanabilmektedir.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Wisla Plock futbol takımında oynamaktadır. Wisla Plock takımına 14 Temmuz 2021 tarihinde katılmıştır. Damian Warchol'nin Wisla Plock ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Damian Warchol Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Damian Warchol isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 500 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 650 Bin € kadar çıkmıştır.

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Damian Warchol Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Damian Warchol futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2012 yılında Belchatow II

1 Şubat 2013 yılında Widzew II

21 Temmuz 2014 yılında Widzew Lodz

26 Temmuz 2015 yılında Rakow

31 Ağustos 2016 yılında Olimpia Grudz.

30 Haziran 2017 yılında Rakow

16 Ağustos 2017 yılında MKS Kluczbork

31 Aralık 2017 yılında Rakow

28 Şubat 2018 yılında Kulüpsüz

28 Temmuz 2018 yılında KKS Kalisz

31 Ağustos 2018 yılında Unia Skierniewice

1 Temmuz 2019 yılında Pelikan Lowicz

2 Mart 2020 yılında Legia II

14 Temmuz 2021 yılında Wisla Plock

Damian Warchol Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Damian Warchol şuan Wisla Plock takımında oynamakta ve 95 numaralı formayı giymektedir.

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