Damian Weglarz kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Damian Weglarz Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Damian Weglarz kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Damian Weglarz ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Damian Weglarz kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Damian Weglarz Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Damian Weglarz kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Damian Weglarz Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Damian Weglarz adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Damian Weglarz Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Damian Weglarz 21 Mart 1996 tarihinde Bydgoszcz şehrinde doğmuştur. 1,89 m boyundadır. Polonya uyrukludur.Gerçek adı da Damian Węglarz şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Damian Weglarz Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini MVP United yapmaktadır. Damian Weglarz, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Chrobry Glogow futbol takımında oynamaktadır. Chrobry Glogow takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Damian Weglarz'nin Chrobry Glogow ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Damian Weglarz Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Damian Weglarz isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 75 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 400 Bin € kadar çıkmıştır.

Damian Weglarz Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Damian Weglarz futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2012 yılında Zawisza II

19 Temmuz 2013 yılında Zawisza

1 Temmuz 2016 yılında Jagiellonia

1 Ocak 2018 yılında Wigry Suwalki

30 Haziran 2019 yılında Jagiellonia

12 Temmuz 2021 yılında Wisla Plock

1 Temmuz 2022 yılında Chrobry Glogow

30 Haziran 2023 yılında Wisla Plock

Damian Weglarz kimdir

Damian Weglarz Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Damian Weglarz şuan Chrobry Glogow takımında oynamakta ve 1 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Gwiazda Bydgoszcz, AZS UKW Bydgoszcz, Zawisza Bydgoszcz

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Damian Weglarz nereli

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