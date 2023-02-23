Damian Wojdakowski kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Damian Wojdakowski Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Damian Wojdakowski adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Damian Wojdakowski Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Damian Wojdakowski 24 Haziran 2005 tarihinde doğmuştur. 1,81 m boyundadır. Polonya uyrukludur.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Damian Wojdakowski Forvet - Sol Kanat mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Danışman 18 yaşından küçük oyuncularda tanınmakta yapmaktadır. Damian Wojdakowski, Sağ ayağını kullanmaktadır.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
Jagiellonia Bialystok futbol takımında oynamaktadır. Jagiellonia Bialystok takımına 30 Eylül 2022 tarihinde katılmıştır. Damian Wojdakowski'nin Jagiellonia Bialystok ile sözleşmesi 31 Aralık 2024 tarihinde bitmektedir.
Damian Wojdakowski Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Damian Wojdakowski futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.
1 Temmuz 2021 yılında Jagiellonia U19
30 Eylül 2022 yılında Jagiellonia
Damian Wojdakowski Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Damian Wojdakowski şuan Jagiellonia Bialystok takımında oynamakta ve 38 numaralı formayı giymektedir.
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