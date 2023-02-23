Damian Wojdakowski kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Damian Wojdakowski Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı? Damian Wojdakowski kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Damian Wojdakowski ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.