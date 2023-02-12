Damian Zadel kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Damian Zadel Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Damian Zadel adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Damian Zadel Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Damian Zadel 30 Haziran 1987 tarihinde Rosario şehrinde doğmuştur. 1,93 m boyundadır. Aslen Arjantin uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Damián Alberto Zadel şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Damian Zadel Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Damian Zadel, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

CA Defensores Unidos (Zarate) futbol takımında oynamaktadır. CA Defensores Unidos (Zarate) takımına 23 Şubat 2021 tarihinde katılmıştır. Damian Zadel'nin CA Defensores Unidos (Zarate) ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Damian Zadel Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Damian Zadel isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 25 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 50 Bin € kadar çıkmıştır.

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Damian Zadel Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Damian Zadel futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2008 yılında Italiano

1 Temmuz 2012 yılında Sp. Rivadavia

1 Ocak 2018 yılında Libertad

1 Temmuz 2018 yılında Juv. Unida (G)

23 Şubat 2021 yılında CADU (Zarate)

Damian Zadel Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Damian Zadel şuan CA Defensores Unidos (Zarate) takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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