Damian Zbozien kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Damian Zbozien Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Damian Zbozien adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Damian Zbozien Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Damian Zbozien 25 Nisan 1989 tarihinde Limanowa şehrinde doğmuştur. 1,86 m boyundadır. Polonya uyrukludur.Gerçek adı da Damian Zbozień şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Damian Zbozien Defans - Sağ Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini SOLSPORT yapmaktadır. Damian Zbozien, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Gornik Leczna futbol takımında oynamaktadır. Gornik Leczna takımına 5 Ağustos 2022 tarihinde katılmıştır. Damian Zbozien'nin Gornik Leczna ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Damian Zbozien Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Damian Zbozien isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 150 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 600 Bin € kadar çıkmıştır.

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Damian Zbozien Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Damian Zbozien futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2007 yılında Legia II

1 Şubat 2010 yılında Sandecja

1 Temmuz 2011 yılında Legia Varşova

1 Ağustos 2011 yılında GKS Belchatow

30 Haziran 2012 yılında Legia Varşova

12 Temmuz 2012 yılında Piast Gliwice

30 Haziran 2013 yılında Legia Varşova

1 Temmuz 2013 yılında Piast Gliwice

7 Şubat 2014 yılında Amkar Perm

19 Şubat 2015 yılında GKS Belchatow

30 Haziran 2015 yılında Amkar Perm

22 Temmuz 2015 yılında Zaglebie Lubin

22 Temmuz 2016 yılında Arka Gdynia

13 Ağustos 2020 yılında Wisla Plock

5 Ağustos 2022 yılında Gornik Leczna

Damian Zbozien Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Damian Zbozien şuan Gornik Leczna takımında oynamakta ve 25 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Damian Zbozien Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Zyndram Łącko, Sandecja Nowy Sącz

Polonya U21 takımında 18 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 1 maçta 0 gol atmıştır.

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