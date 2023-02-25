Damiano Arapi kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Damiano Arapi Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Damiano Arapi adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Damiano Arapi Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Damiano Arapi 22 Ağustos 2004 tarihinde Lushnjë şehrinde doğmuştur. Arnavutluk uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Damiano Arapi Forvet - Sol Kanat mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Damiano Arapi, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

KS Lushnja futbol takımında oynamaktadır. KS Lushnja takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Damiano Arapi'nin KS Lushnja ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Damiano Arapi Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Damiano Arapi isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 25 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 25 Bin € kadar çıkmıştır.

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Damiano Arapi Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Damiano Arapi futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2022 yılında KS Lushnja

Damiano Arapi Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Damiano Arapi şuan KS Lushnja takımında oynamakta ve 8 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

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