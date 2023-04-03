Damiano Plisko kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Damiano Plisko Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Damiano Plisko adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Damiano Plisko Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Damiano Plisko 10 Ocak 2005 tarihinde doğmuştur. İsviçre uyrukludur.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Damiano Plisko Defans - Sağ Bek mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
Team Ticino U18 futbol takımında oynamaktadır. Team Ticino U18 takımına 1 Temmuz 2021 tarihinde katılmıştır. Damiano Plisko'nin Team Ticino U18 ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.
Damiano Plisko Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Damiano Plisko futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.
1 Temmuz 2021 yılında Team Ticino U18
Damiano Plisko Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Damiano Plisko şuan Team Ticino U18 takımında oynamakta ve 2 numaralı formayı giymektedir.
Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?FC Lugano
Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!
Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.