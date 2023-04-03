Damiano Terzi kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Damiano Terzi Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Damiano Terzi adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Damiano Terzi Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Damiano Terzi 4 Ocak 2006 tarihinde doğmuştur. İsviçre uyrukludur.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Damiano Terzi Orta saha mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
Team Ticino U18 futbol takımında oynamaktadır. Team Ticino U18 takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Damiano Terzi'nin Team Ticino U18 ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.
Damiano Terzi Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Damiano Terzi futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.
1 Temmuz 2022 yılında Team Ticino U18
Damiano Terzi Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Damiano Terzi şuan Team Ticino U18 takımında oynamakta ve 15 numaralı formayı giymektedir.
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