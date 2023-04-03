Damiano Terzi kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Damiano Terzi Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı? Damiano Terzi kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Damiano Terzi ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.