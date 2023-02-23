Damien Dussaut kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Damien Dussaut Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Damien Dussaut kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Damien Dussaut ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Damien Dussaut kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Damien Dussaut Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Damien Dussaut kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Damien Dussaut Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Damien Dussaut adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Damien Dussaut Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Damien Dussaut 8 Kasım 1994 tarihinde Créteil şehrinde doğmuştur. 1,82 m boyundadır. Martinique,Fransa uyrukludur.Gerçek adı da Damien Dylan Dussaut şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Damien Dussaut Defans - Sağ Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Agents Team S.R.L yapmaktadır. Damien Dussaut, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FC Rapid 1923 futbol takımında oynamaktadır. FC Rapid 1923 takımına 14 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Damien Dussaut'nin FC Rapid 1923 ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Damien Dussaut Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Damien Dussaut isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 250 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 600 Bin € kadar çıkmıştır.

Damien Dussaut Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Damien Dussaut futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

20 Ağustos 2014 yılında Standard Liège

4 Ocak 2016 yılında VV St. Truiden

23 Ocak 2019 yılında FC Dinamo

20 Eylül 2019 yılında FC Viitorul

14 Temmuz 2022 yılında FC Rapid 1923

Damien Dussaut kimdir

Damien Dussaut Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Damien Dussaut şuan FC Rapid 1923 takımında oynamakta ve 15 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Créteil-Lusitanos (2001-2009)
US Sénart-Moissy (2004-2007)
INF Clairefontaine (2009-2010)
Valenciennes FC (2010-2013)

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Damien Dussaut nereli

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