Damien Herman kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Damien Herman Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Damien Herman adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Damien Herman Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Damien Herman 5 Temmuz 2002 tarihinde doğmuştur. Belçika uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Damien Herman Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Dyma Management yapmaktadır. Damien Herman, {oyuncu-ayak}

Hangi Takımda Top Oynuyor?

RAAL La Louvière futbol takımında oynamaktadır. RAAL La Louvière takımına 6 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Damien Herman'nin RAAL La Louvière ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Damien Herman Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Damien Herman isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri {guncel-piyasa-degeri}'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise {maksimum-deger} kadar çıkmıştır.

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Damien Herman Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Damien Herman futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2021 yılında RFC Lüttich

6 Temmuz 2022 yılında La Louvière

Damien Herman Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Damien Herman şuan RAAL La Louvière takımında oynamakta ve 1 numaralı formayı giymektedir.

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