Damien Mouchamps kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Damien Mouchamps Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Damien Mouchamps adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Damien Mouchamps Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Damien Mouchamps 10 Ocak 1996 tarihinde Verviers şehrinde doğmuştur. 1,72 m boyundadır. Belçika uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Damien Mouchamps Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Damien Mouchamps, {oyuncu-ayak}

Hangi Takımda Top Oynuyor?

RFC Lüttich futbol takımında oynamaktadır. RFC Lüttich takımına 1 Temmuz 2018 tarihinde katılmıştır. Damien Mouchamps'nin RFC Lüttich ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Damien Mouchamps Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Damien Mouchamps isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri -'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 100 Bin € kadar çıkmıştır.

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Damien Mouchamps Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Damien Mouchamps futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2015 yılında KAS Eupen

1 Temmuz 2018 yılında RFC Lüttich

Damien Mouchamps Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Damien Mouchamps şuan RFC Lüttich takımında oynamakta ve 13 numaralı formayı giymektedir.

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