Damien Vanzo kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Damien Vanzo Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Damien Vanzo adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Damien Vanzo Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Damien Vanzo 3 Mart 1993 tarihinde doğmuştur. İsviçre uyrukludur.

Haberin Devamı

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Damien Vanzo Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Damien Vanzo, {oyuncu-ayak}

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Etoile Carouge FC futbol takımında oynamaktadır. Etoile Carouge FC takımına 1 Ocak 2018 tarihinde katılmıştır. Damien Vanzo'nin Etoile Carouge FC ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Damien Vanzo Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Damien Vanzo isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 25 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 25 Bin € kadar çıkmıştır.

Haberin Devamı

Damien Vanzo Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Damien Vanzo futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2013 yılında Urania Genève

1 Ocak 2018 yılında Etoile Carouge

Damien Vanzo Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Damien Vanzo şuan Etoile Carouge FC takımında oynamakta ve 22 numaralı formayı giymektedir.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.