Damir Hrelja kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Damir Hrelja Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Damir Hrelja adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Damir Hrelja Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Damir Hrelja 13 Ekim 2001 tarihinde Gorazde şehrinde doğmuştur. 1,91 m boyundadır. Bosna-Hersek uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Damir Hrelja Forvet - Sağ Kanat mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Instinkt Sports yapmaktadır. Damir Hrelja, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FK Igman Konjic futbol takımında oynamaktadır. FK Igman Konjic takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Damir Hrelja'nin FK Igman Konjic ile sözleşmesi 15 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Damir Hrelja Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Damir Hrelja isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 125 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 125 Bin € kadar çıkmıştır.

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Damir Hrelja Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Damir Hrelja futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2019 yılında FK Gorazde

2 Mart 2021 yılında Zeljeznicar

5 Şubat 2022 yılında FK Gorazde

30 Haziran 2022 yılında Zeljeznicar

1 Temmuz 2022 yılında Igman Konjic

Damir Hrelja Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Damir Hrelja şuan FK Igman Konjic takımında oynamakta ve 11 numaralı formayı giymektedir.

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