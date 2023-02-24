Damir Kojasevic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Damir Kojasevic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Damir Kojasevic kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Damir Kojasevic ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Damir Kojasevic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Damir Kojasevic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Damir Kojasevic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Damir Kojasevic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Damir Kojasevic adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Damir Kojasevic Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Damir Kojasevic 3 Haziran 1987 tarihinde Titograd şehrinde doğmuştur. 1,72 m boyundadır. Karadağ uyrukludur.Gerçek adı da Damir Kojašević şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Damir Kojasevic Orta saha - On Numara mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini UNICAL FOOTBALL MANAGEMENT yapmaktadır. Damir Kojasevic, Hem sağ ayağını hem de sol ayağını kullanabilmektedir.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FK Jezero futbol takımında oynamaktadır. FK Jezero takımına 30 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Damir Kojasevic'nin FK Jezero ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Damir Kojasevic Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Damir Kojasevic isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 125 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 750 Bin € kadar çıkmıştır.

Damir Kojasevic Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Damir Kojasevic futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2008 yılında Jagiellonia

1 Ağustos 2009 yılında Gornik Leczna

1 Aralık 2009 yılında Jagiellonia

1 Mart 2010 yılında Zeta Golubovac

1 Temmuz 2010 yılında FK Sarajevo

1 Ocak 2012 yılında B. Podgorica

1 Temmuz 2012 yılında FC Astana

31 Aralık 2012 yılında B. Podgorica

30 Ocak 2013 yılında FC Astana

19 Şubat 2015 yılında Loko Tashkent

30 Haziran 2015 yılında FC Astana

13 Ağustos 2015 yılında FK Mladost

1 Ocak 2016 yılında Vardar

31 Ağustos 2017 yılında Vojvodina

12 Şubat 2018 yılında Shakhter K.

16 Ocak 2019 yılında Radnicki Nis

12 Haziran 2019 yılında Sutjeska Niksic

1 Ocak 2021 yılında KF Feronikeli

1 Temmuz 2021 yılında FK Decic Tuzi

13 Ocak 2022 yılında FK Iskra

30 Ocak 2023 yılında FK Jezero

Damir Kojasevic kimdir

Damir Kojasevic Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Damir Kojasevic şuan FK Jezero takımında oynamakta ve 11 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

FK Decic Tuzi

Damir Kojasevic Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir? 

Karadağ takımında 7 numaralı formasıyla 4 Eylül 2016 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 9 maçta 1 gol atmıştır.

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Damir Kojasevic nereli

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