Damir Ljuljanovic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Damir Ljuljanovic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Damir Ljuljanovic adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Damir Ljuljanovic Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Damir Ljuljanovic 23 Mayıs 1992 tarihinde doğmuştur. 1,90 m boyundadır. Karadağ uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Damir Ljuljanovic Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FC Ballkani futbol takımında oynamaktadır. FC Ballkani takımına 30 Ocak 2021 tarihinde katılmıştır. Damir Ljuljanovic'nin FC Ballkani ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Damir Ljuljanovic Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Damir Ljuljanovic isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 75 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 250 Bin € kadar çıkmıştır.

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Damir Ljuljanovic Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Damir Ljuljanovic futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2010 yılında Kom Podgorica

30 Haziran 2012 yılında B. Podgorica

1 Temmuz 2012 yılında FK Decic Tuzi

30 Haziran 2013 yılında B. Podgorica

1 Temmuz 2016 yılında FK Mladost

1 Temmuz 2019 yılında Csikszereda

5 Şubat 2020 yılında Kom Podgorica

20 Temmuz 2020 yılında FK Decic Tuzi

30 Ocak 2021 yılında FC Ballkani

Damir Ljuljanovic Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Damir Ljuljanovic şuan FC Ballkani takımında oynamakta ve 92 numaralı formayı giymektedir.

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