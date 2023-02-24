Damir Mehidic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Damir Mehidic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Damir Mehidic kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Damir Mehidic ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Damir Mehidic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Damir Mehidic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Damir Mehidic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Damir Mehidic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Damir Mehidic adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Damir Mehidic Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Damir Mehidic 7 Ocak 1992 tarihinde Tuzla şehrinde doğmuştur. 1,89 m boyundadır. Bosna-Hersek uyrukludur.Gerçek adı da Damir Mehidić şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Damir Mehidic Defans - Sol Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini FirstStep Management yapmaktadır. Damir Mehidic, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FK Tuzla City futbol takımında oynamaktadır. FK Tuzla City takımına 21 Ocak 2021 tarihinde katılmıştır. Damir Mehidic'nin FK Tuzla City ile sözleşmesi 31 Mayıs 2023 tarihinde bitmektedir.

Damir Mehidic Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Damir Mehidic isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 100 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 300 Bin € kadar çıkmıştır.

Damir Mehidic Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Damir Mehidic futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Şubat 2012 yılında Sloga Tojsici

7 Mart 2013 yılında Sloboda Tuzla

31 Ocak 2017 yılında FC Aarau

3 Ağustos 2020 yılında Kulüpsüz

21 Ocak 2021 yılında FK Tuzla City

Damir Mehidic kimdir

Damir Mehidic Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Damir Mehidic şuan FK Tuzla City takımında oynamakta ve 29 numaralı formayı giymektedir.

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Damir Mehidic nereli

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