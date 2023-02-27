Damir Muminovic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Damir Muminovic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Damir Muminovic adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Damir Muminovic Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Damir Muminovic 13 Mayıs 1990 tarihinde Zaječar şehrinde doğmuştur. 1,86 m boyundadır. İzlanda,Sırbistan uyrukludur.Gerçek adı da Дамир Муминовић şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Damir Muminovic Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Berg Beadini yapmaktadır. Damir Muminovic, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Breidablik Kópavogur futbol takımında oynamaktadır. Breidablik Kópavogur takımına 21 Şubat 2014 tarihinde katılmıştır. Damir Muminovic'nin Breidablik Kópavogur ile sözleşmesi 31 Aralık 2024 tarihinde bitmektedir.

Damir Muminovic Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Damir Muminovic isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 200 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 200 Bin € kadar çıkmıştır.

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Damir Muminovic Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Damir Muminovic futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

19 Mart 2011 yılında Ýmir

15 Temmuz 2011 yılında HK Kópavogs

22 Şubat 2012 yılında Leiknir

21 Şubat 2013 yılında Víkingur Ó.

21 Şubat 2014 yılında Breidablik

Damir Muminovic Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Damir Muminovic şuan Breidablik Kópavogur takımında oynamakta ve 4 numaralı formayı giymektedir.

Damir Muminovic Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

İzlanda takımında 6 numaralı formasıyla 15 Ocak 2022 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 6 maçta 0 gol atmıştır.

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