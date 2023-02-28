Damir Temirov kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Damir Temirov Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Damir Temirov adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Damir Temirov Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Damir Temirov 28 Temmuz 1998 tarihinde Samarkand şehrinde doğmuştur. 1,84 m boyundadır. Özbekistan uyrukludur.Gerçek adı da Дамир Темиров şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Damir Temirov Orta saha - On Numara mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Damir Temirov, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Metallurg Bekabad futbol takımında oynamaktadır. Metallurg Bekabad takımına 11 Şubat 2021 tarihinde katılmıştır. Damir Temirov'nin Metallurg Bekabad ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Damir Temirov Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/dtemirov11/

Damir Temirov Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Damir Temirov isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 300 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 350 Bin € kadar çıkmıştır.

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Damir Temirov Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Damir Temirov futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

11 Şubat 2021 yılında Metallurg Bk.

Damir Temirov Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Damir Temirov şuan Metallurg Bekabad takımında oynamakta ve 11 numaralı formayı giymektedir.

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