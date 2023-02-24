Damir Zlomislic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Damir Zlomislic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Damir Zlomislic adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Damir Zlomislic Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Damir Zlomislic 20 Temmuz 1991 tarihinde Konjic şehrinde doğmuştur. 1,93 m boyundadır. Bosna-Hersek uyrukludur.Gerçek adı da Damir Zlomislić şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Damir Zlomislic Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Damir Zlomislic, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

HSK Zrinjski Mostar futbol takımında oynamaktadır. HSK Zrinjski Mostar takımına 6 Temmuz 2019 tarihinde katılmıştır. Damir Zlomislic'nin HSK Zrinjski Mostar ile sözleşmesi 31 Mayıs 2024 tarihinde bitmektedir.

Damir Zlomislic Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Damir Zlomislic isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 150 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 400 Bin € kadar çıkmıştır.

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Damir Zlomislic Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Damir Zlomislic futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2010 yılında Siroki Brijeg

1 Ağustos 2010 yılında GOSK Gabela

31 Aralık 2010 yılında Siroki Brijeg

1 Ocak 2011 yılında Graffin Vlasim

30 Haziran 2011 yılında Siroki Brijeg

1 Temmuz 2011 yılında GOSK Gabela

30 Haziran 2012 yılında Siroki Brijeg

2 Temmuz 2013 yılında HNK Rijeka

13 Şubat 2015 yılında FC Brasov

30 Haziran 2015 yılında HNK Rijeka

20 Temmuz 2015 yılında NK Istra

30 Haziran 2016 yılında HNK Rijeka

5 Temmuz 2016 yılında Gaziantep BB

30 Ocak 2017 yılında Siroki Brijeg

1 Temmuz 2017 yılında Soligorsk

8 Şubat 2018 yılında Siroki Brijeg

5 Temmuz 2018 yılında Vojvodina

6 Temmuz 2019 yılında Zrinjski Mostar

Damir Zlomislic Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Damir Zlomislic şuan HSK Zrinjski Mostar takımında oynamakta ve 8 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Damir Zlomislic Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

NK Siroki Brijeg

Bosna-Hersek U19 takımında 15 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 12 maçta 0 gol atmıştır.

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