Damjan Bohar kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Damjan Bohar Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Damjan Bohar adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Damjan Bohar Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Damjan Bohar 18 Ekim 1991 tarihinde Murska Sobota şehrinde doğmuştur. 1,72 m boyundadır. Slovenya uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Damjan Bohar Forvet - Sol Kanat mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini MSports PRO yapmaktadır. Damjan Bohar, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Zaglebie Lubin futbol takımında oynamaktadır. Zaglebie Lubin takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Damjan Bohar'nin Zaglebie Lubin ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Damjan Bohar Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Damjan Bohar isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 500 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 2.50 milyon euroya kadar çıkmıştır.

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Damjan Bohar Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Damjan Bohar futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2013 yılında NK Maribor

10 Temmuz 2018 yılında Zaglebie Lubin

23 Eylül 2020 yılında NK Osijek

1 Temmuz 2022 yılında Zaglebie Lubin

Damjan Bohar Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Damjan Bohar şuan Zaglebie Lubin takımında oynamakta ve 39 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Damjan Bohar Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

ND Mura

Slovenya takımında 15 numaralı formasıyla 18 Kasım 2014 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 16 maçta 1 gol atmıştır.

Slovenya U21 takımında 17 numaralı formasıyla 15 Ağustos 2012 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 1 maçta 0 gol atmıştır.

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