Damjan Dakic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Damjan Dakic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Damjan Dakic adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Damjan Dakic Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Damjan Dakic 28 Nisan 2004 tarihinde doğmuştur. Karadağ uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Damjan Dakic Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Soccer and more yapmaktadır. Damjan Dakic, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Buducnost Podgorica futbol takımında oynamaktadır. Buducnost Podgorica takımına - tarihinde katılmıştır. Damjan Dakic'nin Buducnost Podgorica ile sözleşmesi 31 Mayıs 2024 tarihinde bitmektedir.

Damjan Dakic Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Damjan Dakic isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 50 Bin € kadar çıkmıştır.

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Damjan Dakic Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Damjan Dakic Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Damjan Dakic şuan Buducnost Podgorica takımında oynamakta ve 35 numaralı formayı giymektedir.

Damjan Dakic Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Karadağ U21 takımında 16 numaralı formasıyla 10 Haziran 2022 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 1 maçta 0 gol atmıştır.

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