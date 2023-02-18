Damjan Danicic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Damjan Danicic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Damjan Danicic adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Damjan Danicic Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Damjan Danicic 24 Ocak 2000 tarihinde Zagreb şehrinde doğmuştur. 1,86 m boyundadır. Sırbistan,Hırvatistan uyrukludur.Gerçek adı da Дамјан Даничић şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Damjan Danicic Defans - Sol Bek mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Damjan Danicic, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FK Vozdovac futbol takımında oynamaktadır. FK Vozdovac takımına 1 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Damjan Danicic'nin FK Vozdovac ile sözleşmesi 30 Haziran 2025 tarihinde bitmektedir.

Damjan Danicic Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Damjan Danicic isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 200 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 350 Bin € kadar çıkmıştır.

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Damjan Danicic Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Damjan Danicic futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2018 yılında Graficar

30 Haziran 2019 yılında Kızılyıldız U19

1 Temmuz 2019 yılında Vozdovac

22 Ocak 2020 yılında Din. Zagreb II

1 Temmuz 2020 yılında Dinamo Zagreb

19 Ekim 2020 yılında NK Varazdin

18 Ocak 2021 yılında Dinamo Zagreb

19 Ocak 2021 yılında Din. Zagreb II

1 Temmuz 2021 yılında NK Istra

24 Ocak 2022 yılında Din. Zagreb II

16 Temmuz 2022 yılında Sumqayıt

1 Ocak 2023 yılında Vozdovac

Damjan Danicic Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Damjan Danicic şuan FK Vozdovac takımında oynamakta ve 24 numaralı formayı giymektedir.

Damjan Danicic Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Sırbistan U21 takımında 5 numaralı formasıyla 13 Ekim 2020 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 10 maçta 0 gol atmıştır.

Sırbistan U19 takımında 14 numaralı formasıyla 6 Eylül 2018 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 5 maçta 0 gol atmıştır.

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