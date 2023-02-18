Damjan Danicic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Damjan Danicic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Damjan Danicic kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Damjan Danicic ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

YAYINLAMA
Google News
Damjan Danicic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Damjan Danicic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Damjan Danicic adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Damjan Danicic Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Damjan Danicic 24 Ocak 2000 tarihinde Zagreb şehrinde doğmuştur. 1,86 m boyundadır. Sırbistan,Hırvatistan uyrukludur.Gerçek adı da Дамјан Даничић şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Damjan Danicic Defans - Sol Bek mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Damjan Danicic, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FK Vozdovac futbol takımında oynamaktadır. FK Vozdovac takımına 1 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Damjan Danicic'nin FK Vozdovac ile sözleşmesi 30 Haziran 2025 tarihinde bitmektedir.

Damjan Danicicboyu ve yaşı kaç

Damjan Danicic Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Damjan Danicic isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 200 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 350 Bin € kadar çıkmıştır.

Damjan Danicic Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Damjan Danicic futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2018 yılında Graficar

30 Haziran 2019 yılında Kızılyıldız U19

1 Temmuz 2019 yılında Vozdovac

22 Ocak 2020 yılında Din. Zagreb II

1 Temmuz 2020 yılında Dinamo Zagreb

19 Ekim 2020 yılında NK Varazdin

18 Ocak 2021 yılında Dinamo Zagreb

19 Ocak 2021 yılında Din. Zagreb II

1 Temmuz 2021 yılında NK Istra

24 Ocak 2022 yılında Din. Zagreb II

16 Temmuz 2022 yılında Sumqayıt

1 Ocak 2023 yılında Vozdovac

Damjan Danicic kimdir

Damjan Danicic Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Damjan Danicic şuan FK Vozdovac takımında oynamakta ve 24 numaralı formayı giymektedir.

Damjan Danicic Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir? 

Sırbistan U21 takımında 5 numaralı formasıyla 13 Ekim 2020 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 10 maçta 0 gol atmıştır.

Sırbistan U19 takımında 14 numaralı formasıyla 6 Eylül 2018 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 5 maçta 0 gol atmıştır.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik. 

Damjan Danicic nereli

0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KATMAK İÇİN TIKLAYIN
Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, Trabzonspor - Basel maçına neden gitmedi? Ahmet Nur Çebi nerede?
Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, Trabzonspor - Basel maçına neden gitmedi? Ahmet Nur Çebi nerede?
Taraftarlar depremzedeler için "Tek Yürek" oldu! Trabzonspor'un sergilediği koreografi görenleri duygulandırdı
Taraftarlar depremzedeler için "Tek Yürek" oldu! Trabzonspor'un sergilediği koreografi görenleri duygulandırdı
Bugün hangi maçlar var, hangi kanalda, saat kaçta? 16 Şubat 2023 Perşembe maç programı
Bugün hangi maçlar var, hangi kanalda, saat kaçta? 16 Şubat 2023 Perşembe maç programı
Kaptan Erdem Özgenç açıkladı! Pendiksporlu futbolculardan Türkiye Tek Yürek yardım kampanyasına 500 bin TL bağış
Kaptan Erdem Özgenç açıkladı! Pendiksporlu futbolculardan Türkiye Tek Yürek yardım kampanyasına 500 bin TL bağış
Son Haberler
Ayoub El Malyani kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Ayoub El Malyani Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Ayoub El Malyani kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Ayoub El Malyani Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Numan Kurdic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Numan Kurdic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Numan Kurdic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Numan Kurdic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Soulaimane El Bouchqali kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Soulaimane El Bouchqali Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Soulaimane El Bouchqali kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Soulaimane El Bouchqali Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Milan Joksimovic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Milan Joksimovic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Milan Joksimovic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Milan Joksimovic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Merih Demiral, futbolun birleştirici gücünü kullandı! Depremzedeler için dünyaca ünlü yıldızların formalarını sattı!
Merih Demiral, futbolun birleştirici gücünü kullandı! Depremzedeler için dünyaca ünlü yıldızların formalarını sattı!
Trabzonspor, Basel maçında depremzedeler için susacak! O dakikadan sonra hep bir ağızdan aynı şey söylenecek
Trabzonspor, Basel maçında depremzedeler için susacak! O dakikadan sonra hep bir ağızdan aynı şey söylenecek
Acun Ilıcalı duyurdu: Trabzonspor - Basel maçı, TV8'den yayınlanacak! Reklam gelirleri depremzedelere şifa olacak
Acun Ilıcalı duyurdu: Trabzonspor - Basel maçı, TV8'den yayınlanacak! Reklam gelirleri depremzedelere şifa olacak
Çok Okunanlar
Ecevit ile çalışan Hulki Cevizoğlu, 1999 depremini anlattı: "Devlet neredeyse 1 hafta olay yerinden haber alıp topluma bildirememişti"
Ecevit ile çalışan Hulki Cevizoğlu, 1999 depremini anlattı: "Devlet neredeyse 1 hafta olay yerinden haber alıp topluma bildirememişti"
Strahinja Erakovi kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Strahinja Erakovi Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Strahinja Erakovi kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Strahinja Erakovi Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Tapduk isminin anlamı nedir, Tapduk ne demektir? Kuranda geçiyor mu?
Tapduk isminin anlamı nedir, Tapduk ne demektir? Kuranda geçiyor mu?
Japon bilim adamları deprem bölgesinden geçen fay hatlarının görüntülerini paylaştı!
Japon bilim adamları deprem bölgesinden geçen fay hatlarının görüntülerini paylaştı!
TFF açıkladı! Ligden çekilme talebinde bulunan takımların akıbeti belli oldu! Ligler nasıl devam edecek?
TFF açıkladı! Ligden çekilme talebinde bulunan takımların akıbeti belli oldu! Ligler nasıl devam edecek?
Formasını isteyen taraftara montunu verdi! "Bu formayı sana veremeyiz, Türkiye'ye yardım edeceğiz"
Formasını isteyen taraftara montunu verdi! "Bu formayı sana veremeyiz, Türkiye'ye yardım edeceğiz"
Son dakika | TFF Başkanı Büyükekşi açıkladı: Maçların başlama tarihi belli oldu, Hatayspor ligden çekildi
Son dakika | TFF Başkanı Büyükekşi açıkladı: Maçların başlama tarihi belli oldu, Hatayspor ligden çekildi
Yorumlananlar
Gassal (Ölü Yıkayan) Maaşı Ne Kadar? 2023 İş İlanları ve Maaşları
Gassal (Ölü Yıkayan) Maaşı Ne Kadar? 2023 İş İlanları ve Maaşları
Çöpçü Maaşı Ne Kadar? 2023 İş İlanları ve Maaşları
Çöpçü Maaşı Ne Kadar? 2023 İş İlanları ve Maaşları
Ekşi Sözlük'te büyük skandal! Selçuk Bayraktar'ı idamla tehdit ettiler!
Ekşi Sözlük'te büyük skandal! Selçuk Bayraktar'ı idamla tehdit ettiler!
Haluk Levent'ten korkutan haber! Trafik kazası geçirdi!
Haluk Levent'ten korkutan haber! Trafik kazası geçirdi!