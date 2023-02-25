Damjan Dostanic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Damjan Dostanic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Damjan Dostanic adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Damjan Dostanic Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Damjan Dostanic 3 Aralık 2001 tarihinde Rotterdam şehrinde doğmuştur. 1,85 m boyundadır. Sırbistan,Hollanda uyrukludur.Gerçek adı da Дамјан Достанић şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Damjan Dostanic Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini INTERNATIONAL SPORTS OFFICE yapmaktadır. Damjan Dostanic, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

BATE Borisov futbol takımında oynamaktadır. BATE Borisov takımına 8 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Damjan Dostanic'nin BATE Borisov ile sözleşmesi 31 Aralık 2024 tarihinde bitmektedir.

Damjan Dostanic Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Damjan Dostanic isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 200 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 250 Bin € kadar çıkmıştır.

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Damjan Dostanic Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Damjan Dostanic futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2017 yılında Excelsior U17

1 Temmuz 2018 yılında Ajax U19

1 Temmuz 2020 yılında FK TSC

24 Ağustos 2021 yılında Zarkovo

30 Haziran 2022 yılında FK TSC

8 Temmuz 2022 yılında BATE Borisov

Damjan Dostanic Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Damjan Dostanic şuan BATE Borisov takımında oynamakta ve 10 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

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