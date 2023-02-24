Damjan Kovacevic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Damjan Kovacevic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Damjan Kovacevic adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Damjan Kovacevic Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Damjan Kovacevic 26 Kasım 2004 tarihinde doğmuştur. 1,91 m boyundadır. Karadağ uyrukludur.Gerçek adı da Дамјан Ковачевић şeklindedir.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Damjan Kovacevic Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Damjan Kovacevic, Sağ ayağını kullanmaktadır.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
FK Podgorica futbol takımında oynamaktadır. FK Podgorica takımına 1 Ağustos 2022 tarihinde katılmıştır. Damjan Kovacevic'nin FK Podgorica ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.
Damjan Kovacevic Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Damjan Kovacevic futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.
1 Ağustos 2022 yılında FK Podgorica
Damjan Kovacevic Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Damjan Kovacevic şuan FK Podgorica takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.
Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!
Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.