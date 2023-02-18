Damjan Krajisnik kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Damjan Krajisnik Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Damjan Krajisnik adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Damjan Krajisnik Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Damjan Krajisnik 24 Nisan 1997 tarihinde Bijeljina şehrinde doğmuştur. 1,75 m boyundadır. Sırbistan,Bosna-Hersek uyrukludur.Gerçek adı da Дамјан Крајишник şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Damjan Krajisnik Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Aile üyesi yapmaktadır. Damjan Krajisnik, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FK Radnicki 1923 Kragujevac futbol takımında oynamaktadır. FK Radnicki 1923 Kragujevac takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Damjan Krajisnik'nin FK Radnicki 1923 Kragujevac ile sözleşmesi 31 Mayıs 2024 tarihinde bitmektedir.

Damjan Krajisnik Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

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http://www.instagram.com/damjankrajisnik8/

Damjan Krajisnik Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Damjan Krajisnik isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 600 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 600 Bin € kadar çıkmıştır.

Damjan Krajisnik Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Damjan Krajisnik futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2012 yılında Partizan U19

4 Şubat 2016 yılında FK Sarajevo

2 Ağu 2016 yılında Po­dri­nje

1 Temmuz 2017 yılında Zvijezda 09

31 Ocak 2019 yılında Naestved BK

20 Ağu 2019 yılında Kulüpsüz

1 Şubat 2020 yılında Mladost

11 Ocak 2021 yılında Metalac

1 Temmuz 2022 yılında Radnicki 1923

Damjan Krajisnik Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Damjan Krajisnik şuan FK Radnicki 1923 Kragujevac takımında oynamakta ve 8 numaralı formayı giymektedir.

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