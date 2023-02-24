Damjan Radulovic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Damjan Radulovic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Damjan Radulovic adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Damjan Radulovic Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Damjan Radulovic 31 Mayıs 2002 tarihinde doğmuştur. 1,88 m boyundadır. Karadağ uyrukludur.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Damjan Radulovic Orta saha mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Damjan Radulovic, Sağ ayağını kullanmaktadır.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
OFK Grbalj futbol takımında oynamaktadır. OFK Grbalj takımına 1 Ocak 2022 tarihinde katılmıştır. Damjan Radulovic'nin OFK Grbalj ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.
Damjan Radulovic Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Damjan Radulovic futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.
1 Ocak 2022 yılında OFK Grbalj
Damjan Radulovic Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Damjan Radulovic şuan OFK Grbalj takımında oynamakta ve 20 numaralı formayı giymektedir.
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