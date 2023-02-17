Damjan Vuklisevic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Damjan Vuklisevic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Damjan Vuklisevic kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Damjan Vuklisevic ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Damjan Vuklisevic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Damjan Vuklisevic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Damjan Vuklisevic adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Damjan Vuklisevic Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Damjan Vuklisevic 28 Haziran 1995 tarihinde doğmuştur. 1,93 m boyundadır. Slovenya uyrukludur.Gerçek adı da Damjan Vuklišević şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Damjan Vuklisevic Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini AR Sport Management yapmaktadır. Damjan Vuklisevic, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

NK Celje futbol takımında oynamaktadır. NK Celje takımına 3 Ocak 2022 tarihinde katılmıştır. Damjan Vuklisevic'nin NK Celje ile sözleşmesi 30 Haziran 2025 tarihinde bitmektedir.

Damjan Vuklisevicboyu ve yaşı kaç

Damjan Vuklisevic Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Damjan Vuklisevic isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 250 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 500 Bin € kadar çıkmıştır.

Damjan Vuklisevic Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Damjan Vuklisevic futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2011 yılında NK Maribor U19

1 Temmuz 2013 yılında NK Maribor

20 Temmuz 2013 yılında Verzej

30 Haziran 2014 yılında NK Maribor

11 Ocak 2016 yılında NK Krsko

31 Mayıs 2017 yılında NK Maribor

1 Temmuz 2017 yılında Rudar Velenje

19 Ocak 2018 yılında Slovan Liberec

21 Ağu 2019 yılında NK Domzale

3 Ocak 2022 yılında NK Celje

Damjan Vuklisevic kimdir

Damjan Vuklisevic Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Damjan Vuklisevic şuan NK Celje takımında oynamakta ve 3 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

NK Interblock Ljubljana, NK Maribor

Damjan Vuklisevic Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir? 

Slovenya U19 takımında 6 numaralı formasıyla 3 Eylül 2013 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 5 maçta 0 gol atmıştır.

Slovenya U18 takımında 5 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 7 maçta 0 gol atmıştır.

Slovenya U17 takımında 6 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 6 maçta 0 gol atmıştır.

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Damjan Vuklisevic nereli

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