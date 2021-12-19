Damla Altun, Uğur Şengül ile ilişkisini sonlandırmasının ardından, gönlünü diş doktoruna kaptırdı! Yeni bir aşk doğuyor! Geçtiğimiz aylarda uzun süreli ilişkilerini sonlandırma kararı alan Damla Altun ve Uğur Şengül çifti, hayranlarını üzmüş, "barışacaklar" beklentilerini de beraberinde getirmişti. Ancak, Damla Altun'un doğum günü partisi sonrası diş doktoruyla görülmesi "yeni bir aşk doğuyor" dedirtti.

1 13 Sosyal medyada binlerce hayran kitlesine sahip olan ve uzun birlikteliklerini aynı evde yaşama kararına çeviren, Damla Altun ve Uğur Şengül çiftinden gelen ayrılık haberi, çiftin sadece takipçilerini değil, yakın çevresini de hüzünlendirmişti.