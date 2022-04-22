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  3. Damla Ersubaşı depresyona girdi saçlarını siyaha boyattı! ”Sarı saçlara yazık oldu”

Damla Ersubaşı depresyona girdi saçlarını siyaha boyattı! ”Sarı saçlara yazık oldu”

Ünlü oyuncu Damla Ersubaşı, sosyal medya hesabından yeni bir paylaşım yaptı. Ersubaşı’nın yeni imajını takipçileri beğenmedi.

Damla Ersubaşı depresyona girdi saçlarını siyaha boyattı! ”Sarı saçlara yazık oldu” 117

Özel hayatıyla gündem olan oyuncu Damla Ersubaşı, adından söz ettirmeye devam ediyor. 