Damla Ersubaşı ihaneti affetti ve Mustafa Can Keser ile barıştı

Damla Ersubaşı son günlerde eşi Mustafa Can Keser'in ortaya çıkan görüntüleriyle gündemde. 'Sihirli Annem' dizisinde canlandırdığı Tuğçe karakteriyle tanınan oyuncu Damla Ersubaşı, 2016 yılında işletmeci Mustafa Can Keser ile dünyaevine girmişti.

Çiftin kızları Zehra, 2017 yılında dünyaya gelmişti.

KOCASI GECE KULÜBÜNDE YAKINLAŞMIŞTI

Ersubaşı, ikinci kez anne olmaya hazırlandığı günlerde ihanet haberleriyle gündeme geldi. Mustafa Can Keser'in gece kulübünde bir kadınla yakınlaştığı iddia edildi.

HABERLER YANLIŞ YANSITILDI

Keser, çıkan haberlerin ardından şu açıklamayı yaptı:

Haberler gerçeği yansıtmamaktadır. Sahibi olduğum gece kulübünde sarhoş bir bayan müşteri bir şeyler söylemeye çalışırken görüntüm alınıp, sanki eşini aldatıyormuş gibi bir boyut verilerek tüm medya organlarına servis edilmiştir.

BARIŞTILAR

2. Sayfa'nın haberine göre; çıkan haberlerin ardından Damla Ersubaşı da konuyla ilgili açıklama yaptı. Oyuncu, "Kendisi açıklama yaptı. Konuşacak pek bir şey yok. Arada ben sinirlenince takipten çıkarım" diyerek barıştıklarının sinyalini verdi.

"EVRENİN BİZE SUNDUĞU BİR FIRSAT"

Öte yandan Ersubaşı, kızı ile fotoğrafını sosyal medya hesabından şu notu ile yayınladı:

En büyük aşkım! İnsan önce kendisi için yaşamalı, kendisini iyi yapmalı. Her şey ondan sonra iyi olur çünkü… Ben iyi olursam iyi bir anne olabilirim mesela, mutlu olursam neşe saçabilirim dünyaya… Yani önce ben iyi olmalıyım, sen iyi olmalısın, kendimizden başlamalıyız iyi olmaya… Sonra zaten her sabah güneş doğuyor, her doğan güneşte de umut oluyor.

Hepimiz farklı çatılar altında benzer mutluluklar, hüzünler yaşamıyor muyuz? Çaresiz hissettiğimiz zamanlarımız olmuyor mu? Olmasın! Çünkü yaşadığımız her şey; öğrenmemiz, gelişmemiz için evrenin bize sunduğu yeni bir fırsat. Çünkü, ihtiyaç duyduğumuz tüm güç içimizde.

"BENİM İÇİN İKİNCİ PLANDA"

Ben başım dik, ayakları yere sağlam basan, güçlü bir kadın, iyi bir anneyim ve üstelik hamileyim. Hamile bir anne olarak önceliğim kızım Zeynep'i kucağıma sağlıkla almak ve bu süreçte de tabii ki susmadan, bildiğim yoldan sapmadan, sorumluluk bilincimle, etik değerlerimle, yürümeye, üretmeye, çalışmaya devam etmek.

Olumsuz her şeyden kızımlarımı sakınmak, adımlarımı onlara göre temkinli atmak, sözlerimi bile onları düşünerek seçip konuşmak... Bunlar dışında diğer her şey benim için ikinci planda. Siz de öyle yapın.

Olur da enerjinizi çalanlar olmaya kalkarsa kulaklarınızı tıkayın, yolunuza devam edin. Bir de her sabahı yeni umutla selamlamayı unutmayın. Hepinizin güzel kalbinden öperim.