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Damla Ersubaşı ile Mustafa Can Keser boşanıyor!

Sihirli Annem' dizisinde canlandırdığı 'Tuğçe' karakteriyle tanınan Damla Ersubaşı eşi Mustafa Can Keser'le boşanma kararı aldı. Ersubaşı daha önce eşi tarafından hamileyken ihanete uğramış ve affetmişti.

Damla Ersubaşı ile Mustafa Can Keser boşanıyor!

Damla Ersubaşı eşi Mustafa Can Keser'le boşanma kararı aldı. Zaman zaman evliliklerindeki sorunlarla gündem olan Sihirli Annem'de Tuğçe karakteriyle tanınan Damla Ersubaşı ayrılık haberini sosyal medya hesabından dava boşanma dilekçesini paylaşarak duyurdu.

Damla Ersubaşı ile Mustafa Can Keser boşanıyor!

Çiftin ilk kızları Zehra 2017 yılında, ikinci kızları Zeynep Nisa ise dört ay önce dünyaya geldi.


Damla Ersubaşı ile Mustafa Can Keser boşanıyor!

Ersubaşı'nın eşi Mustafa Can Keser bir dönem ihanet haberleriyle gündem gelmişti.

Damla Ersubaşı ile Mustafa Can Keser boşanıyor!

Ünlü çift, yaptıkları ortak açıklamada, "Boşanmak için mahkemeye başvurduk, anne baba olarak medeni bir şekilde görüşmeye devam edeceğiz” dedi.

Damla Ersubaşı ile Mustafa Can Keser boşanıyor!

Ersubaşı, ihanet olayını yalanlamış ve, "Biraz sorunlar yaşadık. Karantinanın da etkisi var. Şu an 'Boşandık' diye bir şey demiyorum ama sorunlarımız oldu, çözdük gibi. Eşim ile aynı evde kalıyoruz. Tartışma nedenimiz ihanet değil. Bu süreçte her şey insanın gözüne batıyor. Birlikte çok fazla yan yana bulunmamak daha iyi. Ben eşim tarafından hiçbir zaman aldatılmadım. Evet, birlikte çözmemiz gereken sorunlarımız var ama 'Boşandık' diye bir şey söz konusu değil" açıklamasını yapmıştı.

Damla Ersubaşı ile Mustafa Can Keser boşanıyor!

Özge Yıldırım
Magazin Editörü


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