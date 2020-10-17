Damla Ersubaşı’nın boşandığı Mustafa Can Keser Covid-19 virüsüne yakalandı!

2000 yılların başında yayınlanan Sihirli Annem adlı dizisinde Tuğçe rolüyle hayatımıza giren Damla Ersubaşı, 2016 yılında hayatını işletmeci sevgilisi Mustafa Can Keser ile hayatını birleştirdi. 2017 Yılında da kızı Zehra'yı kucağına alan Ersubaşı, ikinci kez anne olmaya hazırlanırken eski eşinin ihanetine uğradı. Çift geçtiğimiz günlerde yollarını ayırdı. Boşandığı eski eşi Mustafa Can Keser ise Covid-19 virüsüne yakalandığını duyurdu.

Keser, yaptığı açıklamada, "Korona'ya yakalandım. Benimle en son temasa geçen arkadaşlar kendilerine dikkat etsin" ifadesini kullandı.