Çankırı'da, Gençlik ve Spor Bakanlığı faaliyetleri kapsamında Damla Gönüllülük Hareketi Projesi gerçekleştirildi.

Gençlik ve Spor Bakanlığı faaliyetlerinden birisi olan Damla Gönüllülük Hareketi Projesi kapsamında genç gönüllüler 19-28 Temmuz 2019 tarihleri arasında Çankırı'nın çeşitli ilçelerinde gönüllülük faaliyetleri yaptılar.

Orta ilçesinde Damla Gönüllülük Hareketi faaliyetleri kapsamında; Genç Gönüllüler, güne Yaylakent beldesi çocukları ile oyun ve etkinlikler başladılar daha sonra bir grup Yaylakent İlkokulunu çocuklarla boyarken diğer grup cami temizliği, yaşlı ziyaretleri yapıp ev temizliği etkinleri yaptı.

Orta Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Ahmet Çınar, "Gençlik ve Spor Bakanlığımızın genç gönüllülerle gerçekleştirdiği Damla Gönüllük Hareketi Projesi Orta ilçemizde kültürel değerlerin karşılıklı aktarımı ile ilçedeki çocuk ve ailelerin katılımcı gençlerle birlikte hayata bakış açılarının olumlu yönde etkilenmesi açısından anlamlı bir projedir. Damla Gönüllük Hareketi Projesi planlanması ve koordine edilmesi aşamasında emeği geçen herkesi tebrik ediyorum. Türkiye'nin değişik yörelerinden ve kültürlerinden gelen gençlerimizi göstermiş oldukları özverili ve gönüllü çalışmalarından dolayı kutluyorum" dedi.

Kaynak: İHA