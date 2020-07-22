Düzce'nin Gölyaka ilçesi Yakup köyünde oturan ve günlerdir kendisinden haber alınamayan Damla Horoz (17) hakkında yeni haberler geldi. Kaçırıldığı düşünülen genç kızın bulunması için büyük çaba harcanmış, sosyal medyada günlerce gündem olmuştu. Peki Damla Horoz bulundu mu? Damla Horoz kimdir?

Muğla'da barışmayı reddettiği kişi tarafından canice katledilen Pınar Gültek'in (27)ölüm haberinin gelmesinden bir gün sonra Düzce'de Damla Horoz (17) adında küçük bir kızın kaybolması medyada büyük yer buldu. Damla'nın da öldürülmüş olabileceği ihtimaline karşı sosyal medyada örgütlenmeler oldu ve küçük kızın bulunması için büyük çaba sarf edildi. Ailesinin kayıp başvurusunda bulunduğu Damla'dan iyi haber geldi. İşte detaylar...

DAMLA HOROZ KİMDİR?

Gölyaka ilçesi Hacı Yakup köyünde oturan Damla Horuz, pazartesi günü saat 05.00 sıralarında evinden ayrıldı. Damla Horuz’dan bir daha haber alınamadı. Ailesinin kayıp başvurusu yaptığı Damla Horuz’un bulunması için polis ve jandarma ekipleri çalışma yaparken, sosyal medyada da genç kızın bulunması için 'damlahoruzbulunsun' etiketi açıldı.

VİDEOSU ORTAYA ÇIKTI

Bu sırada, Damla Horuz, sosyal medya üzerinden video paylaşarak ailesinden şiddet gördüğünü, bu yüzden evden ayrıldığını söyledi. Horuz videoda, "Başkalarının yaydığı sahte şeylere inanmayın. Ben asla ailemle yaşamak istemiyorum. Bana çok kötü şeyler yaşattılar. Psikolojik baskı uyguladılar. Çok dayak yedim, jandarmaya gittim. Bu yüzden kendimi kaçmak zorunda hissettim ve kaçtım. Şimdi arkadaşımın evindeyim, güvendeyim. Lütfen sahte şeylere inanmayın." dedi.

DAMLA HOROZ BULUNDU MU?

Damla Horuz’un bu paylaşımına rağmen jandarma ve polis genç kızı bulabilmek için çalışmalarını sürdürdü. Damla Horuz’un geçtiği güzergahlardaki tüm güvenlik ve mobese kameraları takibe alındı. Yapılan teknik takip sonuç verdi ve genç kızın Bursa’ya gittiği tespit edildi. Düzce İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Bursa İl Emniyet Müdürlüğü ile koordineli çalışırken, genç kızın Bursa’da bulunduğu yer tespit edildi. Bursa İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kız arkadaşının yanında kalan Damla Horuz’u kaldığı evden alarak emniyet müdürlüğüne getirdi.