Damla İlaç İmal İşçisi Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları

Damla İlaç İmal İşçisi görev tanımı nedir, Damla İlaç İmal İşçisi ne iş yapar, Damla İlaç İmal İşçisi olmak için hangi bölümü okumak gerekir? Damla İlaç İmal İşçisi mesleğine sahip olabilmek için hangi belgeler gerekmektedir. Tüm bu bilgileri makalemizde sizler için bir araya topladık.

Damla İlaç İmal İşçisi Tanımı;

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Damla İlaç İmal İşçisi Maaşı Ne Kadar? 2022 Damla İlaç İmal İşçisi Maaşları

Damla İlaç İmal İşçisi maaşı ortalama aylık 6050 _TL’dir. En düşük Damla İlaç İmal İşçisi maaşı 5500 _TL, En yüksek ise 6600 _TL’dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Damla İlaç İmal İşçisi iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

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Meslek Bilgileri

Meslek Kodu :

8131.67

Meslek Adı :

Damla İlaç İmal İşçisi

Grup Bilgileri Meslek Ana Grubu :

Tesis Ve Makine Operatörleri Ve Montajcılar

Meslek Alt Ana Grubu :

Sabit Tesis Ve Makine Operatörleri

Meslek Grubu :

Kimyasal Ve Fotoğrafik Ürünler Tesis Ve Makine Operatörleri

Meslek Birim Grubu :

Kimyasal Ürünler Tesis Ve Makine Operatörleri

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi :

İlköğretim

Meslek Detay Bilgileri Meslek Tanımı :

Verilen reçeteye göre damla ilaç karışımlarını hazırlayıp karıştırma kazanlarında işleme tabi tutarak damla ilaç imal eden kişidir.

Görev ve İşlem Basamakları :

Damla İlaç İmal İşçisi İşletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) İlaç ham maddelerini karıştırıcıda işleme tabi tutarak çözülecek duruma getirmek,

b) Çözüntü maddeleriyle diğer kimyevi maddeleri karıştırıcılarda belirli süre karıştırmak,

c) İşlem sonunda karıştırıcıları durdurup, imal edilen ilacı filtreden geçirmek, filtre edilen ilacı dinlenme tanklarına sevk etmek,

d) İmal edilen damla ilacın cinsine göre ihtisası olabilir ve o suretle ayırdedilebilir. Damla doldurma makinesini çalıştırabilir. vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

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