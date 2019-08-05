Damperi açık unutulan kamyon, PTS düzeneğini parçaladı

Dünyanın konuştuğu krizde yeni gelişme! Erdoğan, Pakistan Başbakanı ile görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sözleri korkuttu! O paçavraları indiriyorlar

Trump ilk defa bu cümleleri kullandı ve talimat verdi: İdam edin...