Damperi kapatmayı unuttu! Köprünün altında kalarak can verdi
Rusya'da bir sürücü yükünü boşalttıktan sonra damperi kapatmayı unutunca altından geçtiği köprü büyük bir hışımla üstüne düştü. Kamyonun ön tarafı tamamen ezilirken sürücü ise bu kazada feci şekilde hayatını kaybetti. O anlar ise güvenlik kamerasına saniye saniye kaydedildi.
Rusya’nın Ekaterinburg şehrinde yaşanan olayda bir kamyon sürücüsü kamyonundaki yükü boşalttıktan sonra damperi indirmeyi unutup ana yola girdi. Bir süre sonra hızını arttıran sürücü köprünün altından geçtiği sırada açık kalan damper köprüyü yerinden söküp aldı. O anlar kameralara anbean yansırken sürücü ise köprünün kamyonun ön tarafına düştüğü kısımda can verdi. Olay yerine çok sayıda ekip sevk edilirken köprü de ise kaza anında kimsenin olmadığı belirtildi.
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