Damperi kapatmayı unuttu! Köprünün altında kalarak can verdi

Rusya'da bir sürücü yükünü boşalttıktan sonra damperi kapatmayı unutunca altından geçtiği köprü büyük bir hışımla üstüne düştü. Kamyonun ön tarafı tamamen ezilirken sürücü ise bu kazada feci şekilde hayatını kaybetti. O anlar ise güvenlik kamerasına saniye saniye kaydedildi.