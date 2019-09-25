Damperi üst geçide takılan kamyon, takla attı: 2 yaralı

Düzce'de D-100 Karayolunda şoförünün damperini açık unuttuğu kamyon üst geçide takıldı. Kazada 2 kişi yaralandı. Kasası üst geçitte kalan kamyon kupasının üstüne dikili kaldı.

Kaza; gece saatlerinde D-100 Karayolu DSİ mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre İstanbul istikametine gitmekte olan Fikret Karaağaç idaresindeki 81 DB 637 plakalı kamyonun, sürücüsü aracı kullanırken yanlışlıkla damperini kaldırdı. Bu şekilde bir süre giden kamyon, D-100 Karayolu üzerinde bulunan Yenimahalle üst geçidine takıldı. Kasasını üst geçitte bırakan kamyonun kupa kısmı ise takılmanın şiddetiyle yolda takla atarak dik şekilde kaldı. D-100 Karayolu'nda ilginç görüntü oluşturan kazada kamyonda bulunan sürücü Fikret Karaağaç ve Bircan Arslan yaralandı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahaleleri yapılan yaralılar, ambulans ile Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

D-100 Karayolu'nun tek şeridi trafiğe kapatılırken, araçlar yan yola yönlendirildi. Polis kazayla ilgili inceleme başlattı.

Kaynak: İHA