Damperli Kasa İmal Ustası Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları

Damperli Kasa İmal Ustası görev tanımı nedir, Damperli Kasa İmal Ustası ne iş yapar, Damperli Kasa İmal Ustası olmak için hangi bölümü okumak gerekir? Damperli Kasa İmal Ustası mesleğine sahip olabilmek için hangi belgeler gerekmektedir. Tüm bu bilgileri makalemizde sizler için bir araya topladık.

Damperli Kasa İmal Ustası Tanımı;

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Damperli Kasa İmal Ustası Maaşı Ne Kadar? 2022 Damperli Kasa İmal Ustası Maaşları

Damperli Kasa İmal Ustası maaşı ortalama aylık 4626,5 _TL’dir. En düşük Damperli Kasa İmal Ustası maaşı 4253 _TL, En yüksek ise 5000 _TL’dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Damperli Kasa İmal Ustası iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

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Meslek Bilgileri

Meslek Kodu :

7213.20

Meslek Adı :

Damperli Kasa İmal Ustası

Grup Bilgileri Meslek Ana Grubu :

Sanatkarlar Ve İlgili İşlerde Çalışanlar

Meslek Alt Ana Grubu :

Metal İşleme, Makine Ve İlgili İşlerde Çalışan Sanatkarlar

Meslek Grubu :

Metal Levha Ve Metal İnşaat Malzemesi Çalışanları, Kalıpçılar Ve Kaynakçılar Ve İlgili İşlerde Çalışanlar

Meslek Birim Grubu :

Metal Levha İşlerinde Çalışanlar

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi :

İlköğretim

Meslek Detay Bilgileri Meslek Tanımı :

Damper kasa imalinde, teknik standartlara göre, gerekli imalat ve montaj işlemlerini kendi başına ve belli bir süre içerisinde yapma bilgi becerisine sahip nitelikli kişidir.

Görev ve İşlem Basamakları :

Damperli Kasa İmal Ustası, işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) Yapılacak damper kasa özelliklerini ve ölçülerini belirlemek,

b) Yapılacak işlemlerin maliyetini tespit etmek, ilgilere bildirmek,

c) İmal işleminde kullanılacak malzemelerin özelliklerini belirlemek ve bunların temin edilmesini sağlamak,

d) İmal edilecek damper kasada, kullanılacak malzemelerin özelliklerine, teknik standartlara ve belirlenen ölçülere göre, malzemeleri kesmek kaynak yapmak ve çeşitli şekillerde birleştirmek,

e) İmal edilen damper kasa parçalarının montajını yapmak,

f) Damper kasa ile aracın şasisi arsına monte edilecek hidrolik pistonları belirlemek,

g) Belirlenen hidrolik pistonları, damper kasanın ve aracın şasisinin ilgili yerlerine montajını yapmak,

h) Hidrolik pistonların ilgili yerlerine yağlarını koymak, hidrolik pistonların çalışmasını kontrol etmek,

i) Tüm montaj işlemi biten damper kasanın son test ve kontrollerini yapmak,

j) Meslek alanı ile ilgili gelişmeleri takip etmek, uygulamak, vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

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