Damyan Damyanov kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Damyan Damyanov Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Damyan Damyanov adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Damyan Damyanov Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Damyan Damyanov 29 Haziran 2000 tarihinde Sofia şehrinde doğmuştur. 1,88 m boyundadır. Bulgaristan uyrukludur.Gerçek adı da Дамян Валерий Дамянов şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Damyan Damyanov Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Kosta Stoyanov yapmaktadır. Damyan Damyanov, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Dunav Ruse futbol takımında oynamaktadır. Dunav Ruse takımına 3 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Damyan Damyanov'nin Dunav Ruse ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Damyan Damyanov Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Damyan Damyanov isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 100 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 100 Bin € kadar çıkmıştır.

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Damyan Damyanov Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Damyan Damyanov futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2019 yılında Ludogorets II

1 Ocak 2021 yılında Botev Vratsa

31 Ağustos 2021 yılında Ludogorets II

1 Eylül 2021 yılında Levski Lom

31 Aralık 2021 yılında Ludogorets II

2 Şubat 2022 yılında Lok. Sofia

3 Ocak 2023 yılında Dunav

Damyan Damyanov Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Damyan Damyanov şuan Dunav Ruse takımında oynamakta ve 69 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Damyan Damyanov Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

PFC Ludogorets Razgrad

Bulgaristan U19 takımında 1 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 3 maçta 0 gol atmıştır.

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