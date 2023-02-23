Damyan Hristov kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Damyan Hristov Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Damyan Hristov adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Damyan Hristov Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Damyan Hristov 10 Kasım 2002 tarihinde doğmuştur. 1,88 m boyundadır. Bulgaristan uyrukludur.Gerçek adı da Дамян Христов Христов şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Damyan Hristov Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Damyan Hristov, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Ludogorets Razgrad II futbol takımında oynamaktadır. Ludogorets Razgrad II takımına 1 Temmuz 2020 tarihinde katılmıştır. Damyan Hristov'nin Ludogorets Razgrad II ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Damyan Hristov Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Damyan Hristov isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 150 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 150 Bin € kadar çıkmıştır.

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Damyan Hristov Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Damyan Hristov futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2020 yılında Ludogorets II

Damyan Hristov Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Damyan Hristov şuan Ludogorets Razgrad II takımında oynamakta ve 67 numaralı formayı giymektedir.

Damyan Hristov Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Bulgaristan U21 takımında 12 numaralı formasıyla 8 Ekim 2021 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 9 maçta 0 gol atmıştır.

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