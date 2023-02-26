Dan Azaria kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Dan Azaria Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Dan Azaria kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Dan Azaria ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Dan Azaria kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Dan Azaria Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Dan Azaria kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Dan Azaria Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Dan Azaria adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Dan Azaria Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Dan Azaria 29 Ağustos 1995 tarihinde doğmuştur. 1,76 m boyundadır. İsrail uyrukludur.Gerçek adı da דן עזריה şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Dan Azaria Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Top Sport Services yapmaktadır. Dan Azaria, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Beitar Jerusalem futbol takımında oynamaktadır. Beitar Jerusalem takımına 3 Şubat 2022 tarihinde katılmıştır. Dan Azaria'nin Beitar Jerusalem ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Dan Azaria Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Dan Azaria isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 200 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 250 Bin € kadar çıkmıştır.

Dan Azaria Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Dan Azaria futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Şubat 2014 yılında H. Kiryat Ono

1 Temmuz 2016 yılında Ness Ziona

1 Temmuz 2017 yılında H. Kfar Saba

5 Kasım 2020 yılında Hapoel Tel Aviv

27 Temmuz 2021 yılında H. Kfar Saba

3 Şubat 2022 yılında B. Jerusalem

Dan Azaria kimdir

Dan Azaria Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Dan Azaria şuan Beitar Jerusalem takımında oynamakta ve 8 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

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Dan Azaria nereli

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