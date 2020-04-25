Dan Bilzerian'ın bile karantinadan canı sıkılmış!

Dünyanın en zevkine düşkün insanı olarak bilinen Amerikalı profesyonel poker oyuncusu Dan Bilzerian, lüks evindeki karantinadan sıkılmış...

Dan Bilzerian, salgından önceki kadınlarla ve silahlarla dolu hayatını özlediğini dile getirdi.

YARASALARDAN ÖNCE HAYAT

Corona virüsü salgını nedeniyle eve kapanan Bilzerian, eski fotoğraflarını, “Yarasalardan önce hayat” notuyla paylaştı. Ayrıca bir kitap yazdığını da paylaşımlarında belirten ünlü ismin yayınlayacağı kitap merak konusu oldu.

Instagram hesabından yaşadığı ultra lüks hayatını paylaşmaktan hiçbir zaman geri durmayan ve sosyal medyanın kralı ilan edilen Bilzerian’ın ne iş yaptığı tam olarak bilinmese de, poker oyuncusu olduğu ve bundan da büyük kazanç elde ettiği söyleniyor.