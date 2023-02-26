Dan Biton kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Dan Biton Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Dan Biton adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Dan Biton Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Dan Biton 20 Temmuz 1995 tarihinde Beer Sheva şehrinde doğmuştur. 1,75 m boyundadır. İsrail uyrukludur.Gerçek adı da דן ביטון şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Dan Biton Orta saha - On Numara mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Scoutpush by Dudu Dahan yapmaktadır. Dan Biton, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Maccabi Tel Aviv futbol takımında oynamaktadır. Maccabi Tel Aviv takımına 18 Ağustos 2021 tarihinde katılmıştır. Dan Biton'nin Maccabi Tel Aviv ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Dan Biton Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Dan Biton isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 700 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 1.50 milyon euroya kadar çıkmıştır.

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Dan Biton Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Dan Biton futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2015 yılında H. Beer Sheva

7 Eylül 2016 yılında FC Ashdod

30 Haziran 2017 yılında H. Beer Sheva

15 Ağustos 2017 yılında FC Ashdod

1 Temmuz 2019 yılında Ludogorets

16 Ağustos 2020 yılında M. Tel Aviv

30 Haziran 2021 yılında Ludogorets

18 Ağustos 2021 yılında M. Tel Aviv

Dan Biton Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Dan Biton şuan Maccabi Tel Aviv takımında oynamakta ve 10 numaralı formayı giymektedir.

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