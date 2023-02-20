Dan Casey kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Dan Casey Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Dan Casey adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Dan Casey Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Dan Casey 29 Ekim 1997 tarihinde doğmuştur. 1,86 m boyundadır. İrlanda uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Dan Casey Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Quantum Sport yapmaktadır. Dan Casey, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Sacramento Republic FC futbol takımında oynamaktadır. Sacramento Republic FC takımına 13 Ocak 2021 tarihinde katılmıştır. Dan Casey'nin Sacramento Republic FC ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Dan Casey Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://twitter.com/DanCasey1997

Dan Casey Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Dan Casey isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 150 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 150 Bin € kadar çıkmıştır.

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Dan Casey Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Dan Casey futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2013 yılında Sunderland U18

1 Temmuz 2016 yılında Sunderland U23

11 Temmuz 2017 yılında Bohemians

1 Ocak 2019 yılında Cork City

1 Ocak 2020 yılında Bohemians

13 Ocak 2021 yılında Sacramento FC

Dan Casey Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Dan Casey şuan Sacramento Republic FC takımında oynamakta ve 5 numaralı formayı giymektedir.

Dan Casey Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

İrlanda U17 takımında 4 numaralı formasıyla 24 Ekim 2013 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 4 maçta 0 gol atmıştır.

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