Dan Einbinder kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Dan Einbinder Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Dan Einbinder kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Dan Einbinder ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Dan Einbinder kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Dan Einbinder Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Dan Einbinder kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Dan Einbinder Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Dan Einbinder adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Dan Einbinder Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Dan Einbinder 16 Şubat 1989 tarihinde Jerusalem şehrinde doğmuştur. 1,84 m boyundadır. İsrail uyrukludur.Gerçek adı da דן איינבינדר‎ şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Dan Einbinder Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini NIM-Group Sport Management yapmaktadır. Dan Einbinder, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Hapoel Tel Aviv futbol takımında oynamaktadır. Hapoel Tel Aviv takımına 19 Ocak 2021 tarihinde katılmıştır. Dan Einbinder'nin Hapoel Tel Aviv ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Dan Einbinder Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Dan Einbinder isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 200 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 750 Bin € kadar çıkmıştır.

Dan Einbinder Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Dan Einbinder futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2009 yılında B. Jerusalem

3 Eylül 2012 yılında Kiryat Shmona

1 Temmuz 2013 yılında M. Tel Aviv

4 Ekim 2015 yılında B. Jerusalem

1 Temmuz 2017 yılında H. Beer Sheva

13 Eylül 2018 yılında B. Jerusalem

19 Ocak 2021 yılında Hapoel Tel Aviv

Dan Einbinder kimdir

Dan Einbinder Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Dan Einbinder şuan Hapoel Tel Aviv takımında oynamakta ve 11 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Beitar Jerusalem

Dan Einbinder Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir? 

İsrail takımında 11 numaralı formasıyla 6 Ekim 2016 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 8 maçta 1 gol atmıştır.

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Dan Einbinder nereli

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