Dan Glazer kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Dan Glazer Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Dan Glazer adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Dan Glazer Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Dan Glazer 20 Eylül 1996 tarihinde doğmuştur. 1,78 m boyundadır. İsrail,Almanya uyrukludur.Gerçek adı da דן גלזר şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Dan Glazer Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini NIM-Group Sport Management yapmaktadır. Dan Glazer, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Maccabi Tel Aviv futbol takımında oynamaktadır. Maccabi Tel Aviv takımına 1 Şubat 2016 tarihinde katılmıştır. Dan Glazer'nin Maccabi Tel Aviv ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Dan Glazer Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Dan Glazer isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 1.40 milyon euro'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 1.60 milyon euroya kadar çıkmıştır.

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Dan Glazer Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Dan Glazer futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Şubat 2016 yılında M. Tel Aviv

3 Şubat 2016 yılında Beitar TA Ramla

30 Haziran 2016 yılında M. Tel Aviv

2 Ağustos 2016 yılında Bnei Yehuda

6 Eylül 2016 yılında M. Tel Aviv

7 Eylül 2016 yılında Beitar TA Ramla

30 Haziran 2017 yılında M. Tel Aviv

1 Temmuz 2017 yılında Maccabi Netanya

30 Haziran 2018 yılında M. Tel Aviv

Dan Glazer Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Dan Glazer şuan Maccabi Tel Aviv takımında oynamakta ve 6 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Dan Glazer Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Maccabi Tel Aviv

İsrail takımında 3 numaralı formasıyla 11 Eylül 2018 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 18 maçta 0 gol atmıştır.

İsrail U19 takımında 7 numaralı formasıyla 17 Şubat 2014 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 13 maçta 0 gol atmıştır.

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